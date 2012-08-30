Samsung Galaxy S3, boom delle vendite grazie a Apple

[caption id="attachment_1487" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. Apple"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e le sue vendite hanno tratto giovamento dal processo tra la stessa casa produttrice coreana e Apple. E’ sorprendente il verdetto al quale sono giunti gli analisti di Global Equities Research, secondo cui, negli Stati Uniti, dove la battaglia tra le due aziende è stata particolarmente sentita, è stato possibile assistere ad un netto incremento delle vendite del modello Android nella giornata di venerdì. A giocare un ruolo decisivo, in tal senso, il timore che la sentenza potesse punire Samsung al punto tale da portare al blocco delle vendite per il Samsung Galaxy S3. Scontato che, in un contesto di questo tipo, operatori come AT&T, Sprint e T-Mobile siano stati presi d’assalto, per la delusione di Apple, che ha ottenuto l’effetto contrario rispetto a quello desiderato.