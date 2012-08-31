Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean 4.1, preoccupazione per gli utenti

[caption id="attachment_885" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 e l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 continuano ad essere al centro di un caso nel corso degli ultimi giorni, considerando l’approccio da parte della casa produttrice coreana tenuto durante la conferenza di mercoledì scorso, quando sono stati presentati modelli come il Samsung Galaxy Note 2 ed la Samsung Galaxy Camera. Nella fase finale dell’evento, infatti, è stato sottolineato che l’update dell’OS per il Samsung Galaxy S3 sarà disponibile nel giro di pochi giorni, ma nessun riferimento è stato fatto in merito all’arrivo di Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy S2, nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi fatte dal team Sammobile. Scontato che in un contesto di questo tipo, si sia fatto strada un certo pessimismo da parte di chi è in possesso di un Samsung Galaxy S2.