Samsung Galaxy S3, prezzo scontato con garanzia Italia

[caption id="attachment_1495" align="aligncenter" width="457" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo scontato e con garanzia Italia? Possibile fino a domenica sera, grazie alla nuova proposta da parte di Groupalia, che ha messo in vendita il dispositivo a 529 euro, cui vanno aggiunte le spese di spedizione, che ammontano a 9,90 euro. Nel dettaglio, l'offerta della popolare piattaforma consentirà di sfruttare la nuova iniziativa di Samsung, considerando che con un Samsung Galaxy S3 "Italia", sarà possibile entro il 30 settembre ottenere un Samsung Galaxy Tab 2 70 WiFi gratis, con il semplice contributo spese per l'invio del tablet (di poco inferiore a 10 euro). Secondo Groupalia, infatti, gli utenti riceveranno lo smartphone entro il 28 settembre, tra l'altro con la possibilità di scelta tra il Pebble Blue e il Marble White. Per maggiori dettagli sull'offerta per il Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia, ci si può collegare a questa pagina.