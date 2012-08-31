Samsung Galaxy S3, dettagli sull'offerta Wind Business

[caption id="attachment_1500" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 offerta Wind"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è oggetto anche di un’interessante offerta da parte di Wind. L’operatore, infatti, per competere con le numerose proposte apparse su alcune piattaforme web nel corso delle ultime settimane, ha deciso di dare il via ad una iniziativa, il cui compito sarà anche quello di contrastare Vodafone, con cui, tramite l’acquisto del Samsung Galaxy S3 a 699 euro, è possibile portarsi a casa accessori per un valore pari a 100 euro. Ebbene, in un contesto di questo tipo, Wind Business consente di assicurarsi il Samsung Galaxy S3 a 15 euro al mese per due anni, con uno dei tre piani seguenti da associare all’abbonamento: 55 euro al mese per 500 minuti, 500 sms, con chiamate verso colleghi e internet illimitati (piano M); 70 euro al mese per 1.000 minuti, 1.000 sms, con chiamate verso colleghi e internet illimitati (piano L); 75 euro al mese per 2.500 minuti, 2.500 sms, con chiamate verso colleghi e internet illimitati (piano XL).