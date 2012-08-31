Samsung Galaxy S3 LTE con Android Jelly Bean: ecco il video

[caption id="attachment_1505" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3 LTE"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 LTE, come molti sapranno, è in uscita entro il mese di ottobre, ma l’IFA 2012 di Berlino è stata un’occasione propizia per iniziare a testare il modello, che, oltre a contare su questa nuova tecnologia, potrà fare affidamento da subito sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1. Lo staff di AndroidCentral, durante l’evento tedesco, ha testato e filmato il dispositivo, rendendo pubblici alcuni interessanti dettagli, come la nuova versione dell’ormai nota interfaccia TouchWiz, senza dimenticare il fatto che il peso e lo spessore del Samsung Galaxy S3 LTE risultano essere superiori rispetto a quelli presenti attualmente sul mercato. Non resta che imbattersi nel video del Samsung Galaxy S3 LTE e iniziare a farsi un’idea del dispositivo che toccheremo con mano tra poco più di un mese.