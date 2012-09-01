Samsung Galaxy S3 vs. Apple: nuova battaglia legale in arrivo?

[caption id="attachment_1487" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. Apple"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 nuovamente contro Apple. E' questa la novità delle ultime ore, considerando che, nonostante lo smartphone Android in questione non sia rientrato in alcun modo nella sentenza di una settimana fa, che ha visto la stessa Samsung soccombere, il colosso di Cupertino pare intenzionato ad avviare un nuovo procedimento contro il suo concorrente. In particolare, l'azione dei legali di Apple questa volta prenderebbe spunto da altri otto brevetti che, tra le altre cose, avevano già costretto Samsung, in passato, ad apportare delle modifiche software al suo Samsung Galaxy Nexus. Va precisato che il nuovo filone potrebbe investire il Samsung Galaxy S3 no brand ed il Samsung Galaxy S3 Verizon, per un totale di ventidue prodotti (tutti quelli lanciati sul mercato tra agosto 2011 e agosto 2012).