Samsung Galaxy S3, aggiornamento I9300XXDLH9 Beta disponibile

01/09/2012

[caption id="attachment_1514" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3 aggiornamento[/caption] Il Samsung Galaxy S3, in queste ore, è protagonista di un nuovo aggiornamento. Stiamo parlando della beta etichettata come I9300XXDLH9, che rappresenta un ulteriore step di avvicinamento allo sbarco ufficiale del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1 sul dispositivo, annunciato mercoledì scorso all'evento di apertura per l'IFA 2012 di Berlino. In particolare, siamo al cospetto di una ROM basata su Android Jelly Bean 4.1.1 e che farà sicuramente la felicità degli utenti più impazienti, considerando che in molti si aspettavano la disponibilità dell'OS ufficiale già lo scorso 29 agosto, come diversi addetti ai lavori statunitensi avevano previsto. Coloro che sono intenzionati a provare la nuova ROM per il Samsung Galaxy S3, possono comunque collegarsi a questa pagina, toccando con mano il miglioramento della fluidità per lo smartphone.

