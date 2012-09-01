Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 a novembre?

[caption id="attachment_976" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 e l'update sarà disponibile a partire dal mese di novembre. Non stiamo parlando di annunci ufficiali da parte di Samsung, ma di una tabella che è stata resa pubblica dall'operatore francese SFR, secondo cui dovremmo attendere poco più di due mesi per toccare con mano l'aggiornamento sul dispositivo. Va precisato che, in passato, altri operatori avevano preannunciato notizie che poi non si sono rivelate veritiere sotto questo punto di vista, come nel caso dell'HTC Desire HD, per il quale un altro operatore francese aveva parlato dell'arrivo di Android Ice Cream Sandwich tra luglio e agosto, salvo poi essere smentito dai fatti. Non resta che attendere le prossime settimane e gli eventuali annunci del produttore sul Samsung Galaxy S2.