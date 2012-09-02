Samsung Galaxy S2 Plus, trapelate le caratteristiche tecniche?

[caption id="attachment_1357" align="aligncenter" width="530" caption="Render Samsung Galaxy S2 Plus"] [/caption] Dopo il rilascio del Samsung Galaxy Note 2 in occasione dell' IFA 2012 di Berlino, sono da poco trapelate in rete le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche di un nuovo device che tutti aspettavano da tempo, stiamo parlando del Samsung Galaxy S2 Plus. I ragazzi di sammobile.com sono riusciti ad ottenere in anteprima interessanti informazioni su quello che potrebbe essere il nuovo GT-I9105:

4.3” 480×800(VWGA)sAMOLED+

MSM7227A-1 Turbo Single 1GHz

HSDPA 7.2/5.76 900/2100

EDGE/GPRS 850/900/1800/1900

8M (2.0 Mega for VT call)

16 GB/32 GB + microSD (up to 32 GB)

Android 4.0 ICS

MicroUSB

3.5mm Earjack

BT 2.1

Wi-Fi 80211 a/b/g/n

A-GPS

1650 mAh

125.3×66.1×8.5

Color: Blue Grey

Come possiamo vedere, il nuovo terminale dovrebbe montare lo stesso display a bordo del suo predecessore, un pannello dadi diagonale di tipocon risoluzione WVGA. Stesso discorso per la coppia di fotocamere, 8 Megapixel per la posteriore e 2 Megapixel per quella anteriore. Andando ad effettuare un confronto più approfondito con il Galaxy S2, ci rendiamo subito conto che in realtà queste caratteristiche non rappresentino un Plus, bensì un netto peggioramento. Lo dimostra ilche passa dalla versione 3.0 alla 2.1, ma soprattutto il processore: un Exynos dual-core da 1,5 Ghz contro un modesto Qualcomm MSM7227A-1 Turbo Single da 1 GHz. Nonostante la fonte autorevole, per il momento non si tratta di notizie ufficiali, ci sono buone probabilità dunque che l'elenco delle caratteristiche tecniche apparse non facciano riferimento alla versione Plus del Galaxy S2.