Samsung Galaxy S2 Plus, trapelate le caratteristiche tecniche?
di Redazione
02/09/2012
[caption id="attachment_1357" align="aligncenter" width="530" caption="Render Samsung Galaxy S2 Plus"][/caption] Dopo il rilascio del Samsung Galaxy Note 2 in occasione dell' IFA 2012 di Berlino, sono da poco trapelate in rete le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche di un nuovo device che tutti aspettavano da tempo, stiamo parlando del Samsung Galaxy S2 Plus. I ragazzi di sammobile.com sono riusciti ad ottenere in anteprima interessanti informazioni su quello che potrebbe essere il nuovo GT-I9105:
- 4.3” 480×800(VWGA)sAMOLED+
- MSM7227A-1 Turbo Single 1GHz
- HSDPA 7.2/5.76 900/2100
- EDGE/GPRS 850/900/1800/1900
- 8M (2.0 Mega for VT call)
- 16 GB/32 GB + microSD (up to 32 GB)
- Android 4.0 ICS
- MicroUSB
- 3.5mm Earjack
- BT 2.1
- Wi-Fi 80211 a/b/g/n
- A-GPS
- 1650 mAh
- 125.3×66.1×8.5
- Color: Blue Grey
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: nuova offerta di Samsung
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 a novembre?
Redazione