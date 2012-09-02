Caricamento...

Samsung Galaxy S2 Plus, trapelate le caratteristiche tecniche?

02/09/2012

[caption id="attachment_1357" align="aligncenter" width="530" caption="Render Samsung Galaxy S2 Plus"]Render Samsung Galaxy S2 Plus[/caption] Dopo il rilascio del Samsung Galaxy Note 2 in occasione dell' IFA 2012 di Berlino, sono da poco trapelate in rete le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche di un nuovo device che tutti aspettavano da tempo, stiamo parlando del Samsung Galaxy S2 Plus. I ragazzi di sammobile.com sono riusciti ad ottenere in anteprima interessanti informazioni su quello che potrebbe essere il nuovo GT-I9105:

  • 4.3” 480×800(VWGA)sAMOLED+
  • MSM7227A-1 Turbo Single 1GHz
  • HSDPA 7.2/5.76 900/2100
  • EDGE/GPRS 850/900/1800/1900
  • 8M (2.0 Mega for VT call)
  • 16 GB/32 GB + microSD (up to 32 GB)
  • Android 4.0 ICS
  • MicroUSB
  • 3.5mm Earjack
  • BT 2.1
  • Wi-Fi 80211 a/b/g/n
  • A-GPS
  • 1650 mAh
  • 125.3×66.1×8.5
  • Color:  Blue Grey
Come possiamo vedere, il nuovo terminale dovrebbe montare lo stesso display a bordo del suo predecessore, un pannello da 4,3 pollici di diagonale di tipo Super AMOLED Plus con risoluzione WVGA. Stesso discorso per la coppia di fotocamere, 8 Megapixel per la posteriore e 2 Megapixel per quella anteriore. Andando ad effettuare un confronto più approfondito con il Galaxy S2, ci rendiamo subito conto che in realtà queste caratteristiche non rappresentino un Plus, bensì un netto peggioramento. Lo dimostra il Bluetooth che passa dalla versione 3.0 alla 2.1, ma soprattutto il processore: un Exynos dual-core da 1,5 Ghz contro un modesto Qualcomm MSM7227A-1 Turbo Single da 1 GHz. Nonostante la fonte autorevole, per il momento non si tratta di notizie ufficiali, ci sono buone probabilità dunque che l'elenco delle caratteristiche tecniche apparse non facciano riferimento alla versione Plus del Galaxy S2.  
