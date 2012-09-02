Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: nuova offerta di Samsung

[caption id="attachment_864" align="aligncenter" width="497" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S"] [/caption] E' ancora Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S, considerando la nuova proposta che arriva in queste ore dal Regno Unito da parte del colosso coreano, nel tentativo di dare una spinta ulteriore alle vendite del modello Android, anche se stavolta non possiamo mettere da parte tutte le perplessità del caso. Stando a quanto riportato da Samsung UK, infatti, l'offerta consiste nell'acquistare un Samsung Galaxy S3, ricevendo in omaggio il Samsung Galaxy Tab 2, a patto, però, che venga restituito il proprio iPhone 4 o iPhone 4S. Alla luce della valutazione attuale di mercato soprattutto di quest'ultimo, appare piuttosto evidente che il plus economico per coloro che sono in possesso di uno dei due modelli Apple sia piuttosto limitato. Ben più conveniente l'offerta per il pubblico nostrano, ricordando che portandosi a casa un Samsung Galaxy S3 con garanzia italiana entro il 30 settembre, si riceverà automaticamente un Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi.