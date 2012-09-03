Samsung Galaxy S3 gratis, avvistato un caso

[caption id="attachment_1541" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 gratis"] [/caption] Samsung Galaxy S3 gratis? Quasi impossibile, ma non del tutto utopistico, almeno stando alle ultime notizie che giungono direttamente dal Canada, dove un utente ha fatto sapere di aver ricevuto dalla casa produttrice il modello in questione, tra l'altro con una cover personalizzata e caratterizzata da un drago sputafuoco da lui stesso disegnato, senza dover affrontare alcun costo. Shane, questo il nome del fortunato "designer", aveva provato a rafforzare la propria posizione, facendo sapere che in passato aveva acquistato molteplici prodotti della stessa Samsung. Dopo l'iniziale rifiuto pubblico del colosso coreano, con lo scambio di messaggi avvenuto su Facebook, in queste ore è emerso che Shane ha in realtà ricevuto il nuovo Samsung Galaxy S3 gratis, dando vita ad un precedente che fa ben sperare tutti noi.