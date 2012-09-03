Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2: sfida sul prezzo

[caption id="attachment_1547" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2 anche per quanto concerne il prezzo. Dopo aver messo a confronto i due dispositivi, a proposito delle loro caratteristiche tecniche, questa volta è il turno del costo da fronteggiare per gli utenti interessati all'acquisto dei due modelli, considerando che se da un lato per il più giovane dei due non vi sono ancora notizie ufficiali sotto questo punto di vista, allo stesso tempo si rincorrono delle voci che non possono essere prese sottogamba. Nel corso del weekend, infatti, si era inizialmente parlato di un prezzo di lancio in Germania pari a 639 euro, ma Infibeam, rivenditore online indiano, ha lanciato i preordini a 38.500 INR, vale a dire circa 694 dollari. Considerando che, in questi casi, il cambio dollaro/euro è spesso pari a 1:1, è facile ipotizzare che in Europa, in un primo momento sia possibile portarsi a casa il Samsung Galaxy Note 2 a 695 euro circa. Praticamente il primo prezzo di vendita del Samsung Galaxy S3.