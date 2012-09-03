Samsung Galaxy S3, prezzo a 515 euro su Acquistabene.com

[caption id="attachment_1553" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 515 euro. E' questa una delle proposte sulle quali vale la pena soffermarsi di recente, considerando che il sito acquistabene.com, dopo l'offerta di un mese fa per il dispositivo Android, messo in vendita a 529 euro (ne abbiamo parlato qui), si colloca di diritto nei primissimi posti, nel ranking dei prezzi più convenienti per lo smartphone in questione. Dal punto di vista dei costi aggiuntivi, va specificato che le spese di spedizione ammontano a 10 euro, per un totale, pertanto, pari a 525 euro. Coloro che sono interessati alla promozione del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, possono contattare direttamente l'assistenza di acquistabene.com e ottenere maggiori informazioni, considerando che nella pagina relativa all'offerta di cui vi stiamo parlando (disponibile qui), viene specificato che si tratta del modello con garanzia Europa, e quindi non valido per la suddetta proposta.