Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean: aggiornamento subito o a novembre?

di Redazione

04/09/2012

[caption id="attachment_633" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s3 android jelly bean"]samsung galaxy s3 android jelly bean[/caption] Il Samsung Galaxy S3, alla pari del suo predecessore, è al centro di un caso, relativamente all’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1, almeno stando alle ultime notizie che sono giunte dalla Rete. In queste ore, infatti, in molti si sono soffermati su quanto pubblicato dall’operatore francese SFR, per quanto concerne l’arrivo dell’update sul Samsung Galaxy S2. Se in questo caso la conferma del possibile aggiornamento a novembre ha ridato colorito agli utenti, quella dello sbarco di Android Jelly Bean, nello stesso periodo, per il Samsung Galaxy S3, fa invece molto discutere, considerando che in molti, addetti ai lavori compresi, avevano dato per scontato che l’OS sarebbe stato disponibile già a partire dal 29 agosto, poco dopo la presentazione del Samsung Galaxy Note 2. Insomma, siamo al bivio: Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S3 arriverà a novembre, oppure, come riferito da Samsung, sarà alla portata di tutti “a breve”?

