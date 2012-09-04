Caricamento...

Samsung Galaxy S3, ecco come scaricare il nuovo firmware

Redazione Avatar

di Redazione

04/09/2012

[caption id="attachment_93" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 può contare in queste ore su un ulteriore firmware, ovviamente caratterizzato dal sistema operativo Android Jelly Bean 4.1. Stiamo parlando del pacchetto etichettato come "I9300XXDLI1", che diversi utenti, anche italiani, hanno già definito il più stabile tra quelli che sono stati resi pubblici in questi mesi. Si tratta di un'operazione che, come sempre avviene in questi casi, è consigliata solo per gli utenti che hanno conoscenze avanzate sul tema e che consentirà, finalmente, di toccare con mano una versione di Android Jelly Bean che, pur non essendo ancora ufficiale, sarà caratterizzata da standard elevati di "tenuta" dello smartphone. Coloro che sono interessati al download del nuovo firmware concepito per il Samsung Galaxy S3, possono collegarsi a questa pagina, scoprendo come installare il tutto.

