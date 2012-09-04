Samsung Galaxy S3, gratis con TIM

[caption id="attachment_1571" align="aligncenter" width="461" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Un Samsung Galaxy S3 gratis? Possibile grazie all’operatore TIM, che ha dato vita in queste ad un nuovo concorso, con il chiaro intento di spingere con forza il flusso delle ricariche delle SIM che avvengono direttamente sul sito ufficiale. In particolare, coloro che effettuano ricariche non inferiori a 10 euro, ottengono un codice che potrebbe consentire loro di portarsi a casa una delle due famiglie di premi: la prima, si riferisce alla sorpresa Argento, grazie alla quale gli utenti otterranno una ricarica compresa tra 10 e 19,99 euro; il secondo gruppo, invece, si focalizza sulla sorpresa Oro, utile per portarsi a casa una ricarica a partire da 20 euro, andando verso l’altro. Chi farà parte di questo gruppo, potrebbe portarsi a casa un Samsung Galaxy S3 o un iPhone 4S.