Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S, sorpasso vendite avvenuto negli Stati Uniti

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S senza storia negli Stati Uniti, nel corso del mese di agosto. Nonostante la sentenza favorevole a Apple, giunta proprio negli States nel fine settimana a cavallo del 25 agosto, il colosso coreano ha finalmente scalzato il melafonino in vetta alle classifiche delle vendite, come alcuni addetti ai lavori avevano del resto previsto. Da un lato, infatti, l'appeal del Samsung Galaxy S3 è cresciuto oltre ogni previsione, dopo il lancio sul mercato negli ultimi giorni di maggio, dall'altro, invece, l'iPhone 4S sta pagando, per forza di cose, la grande attesa, oltre ovviamente alle importanti aspettative, che in questi giorni gravitano attorno all'iPhone 5, la cui presentazione dovrebbe aversi il prossimo 12 settembre. Resta la perdita della leadership dell'iPhone 4S, tra l'altro per la prima volta dopo il suo lancio (avvenuto poco meno di un anno fa), e il trionfo totale del Samsung Galaxy S3.