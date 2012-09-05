Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso con garanzia Italia: ecco l'offerta

[caption id="attachment_1580" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso con garanzia Italia? In questo momento, registriamo la migliore proposta sul sito top-shopping.it, considerando che il dispositivo viene proposto al prezzo di 535 euro, cui vanno però aggiunti 10 euro per la spedizione dello smartphone, che, va aggiunto, avviene in tempi piuttosto ristretti, almeno stando alle recensioni sul venditore in cui è possibile imbattersi in Rete. L'importanza di questa proposta, con il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso con garanzia Italia, si focalizza soprattutto sull'attuale offerta da parte del produttore coreano, considerando che in questo modo, fino al 30 settembre, è possibile ottenere gratuitamente anche un Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, iscrivendosi al sito di Samsung Exclusive dopo essere entrati in possesso dello smartphone. Per maggiori dettagli sull'offerta di top-shopping.it, vi rimandiamo a questa pagina.