Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso con garanzia Italia: ecco l'offerta

Redazione Avatar

di Redazione

05/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1580" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"]Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso[/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso con garanzia Italia? In questo momento, registriamo la migliore proposta sul sito top-shopping.it, considerando che il dispositivo viene proposto al prezzo di 535 euro, cui vanno però aggiunti 10 euro per la spedizione dello smartphone, che, va aggiunto, avviene in tempi piuttosto ristretti, almeno stando alle recensioni sul venditore in cui è possibile imbattersi in Rete. L'importanza di questa proposta, con il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso con garanzia Italia, si focalizza soprattutto sull'attuale offerta da parte del produttore coreano, considerando che in questo modo, fino al 30 settembre, è possibile ottenere gratuitamente anche un Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, iscrivendosi al sito di Samsung Exclusive dopo essere entrati in possesso dello smartphone. Per maggiori dettagli sull'offerta di top-shopping.it, vi rimandiamo a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3, ancora un firmware

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S, sorpasso vendite avvenuto negli Stati Uniti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015