Aggiornamento Galaxy S3, ancora un firmware

Aggiornamento per il Galaxy S3, anche se ancora non quello ufficiale, a dir poco atteso da parte di tutti gli utenti che hanno deciso di dare fiducia al colosso coreano in questi mesi. Neanche il tempo di abituarsi all'aggiornamento firmware di ieri, che, come detto, era stato preannunciato come il più stabile di sempre per il dispositivo, che è già tempo di imbattersi nel suo successore, vale a dire quello etichettato come I9300XXDLI2 e ovviamente basato su Android Jelly Bean. Al momento non si conoscono ancora le migliorie che la ROM porta con sé, anche se è lecito immaginare che la stabilità del Samsung Galaxy S3 possa migliorare ulteriormente, rispetto a quanto è stato riscontrato 24 ore fa. Per tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento per il Galaxy S3, vi rimandiamo al forum dei colleghi di tuttoandroid, accessibile a questa pagina.