Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy S2: vendite a confronto

06/09/2012

[caption id="attachment_947" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S3 raggiunge in queste ore un importante traguardo, considerando che la casa produttrice ha da poco annunciato il superamento della soglia di venti milioni di vendite, che, come si può immaginare, rappresenta un vero e proprio record per l’azienda. In particolare, dando vita ad un rapido confronto tra il Samsung Galaxy S3 e i suoi predecessori, possiamo notare come il Samsung Galaxy S abbia venduto, in tutto, 24 milioni di unità, mentre il più grande rivale interno, vale a dire il Samsung Galaxy S2, si è fermato, ad oggi, a quota 28 milioni di vendite. Il dato sul Samsung Galaxy S3 va ovviamente analizzato alla luce della sua giovanissima età, con il modello che è presente sul mercato da poco più di tre mesi. Insomma, Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy S2 attuale come non mai.

