Samsung Galaxy S3 e il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi: tempi di consegna

Il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, rappresentano, ad oggi, il duo più chiacchierato del settore smartphone e tablet, grazie all'iniziativa recentemente lanciata dal colosso coreano, che consente agli utenti di ricevere gratis il secondo dispositivo, nel caso in cui il primo venga acquistato con garanzia Italia tra il 25 agosto ed il 30 settembre. Navigando in Rete, in questi giorni, si può osservare come vi sia un certo scetticismo sul fatto che Samsung, una volta completata la procedura sul sito di Samsung Exclusive da parte di coloro che hanno acquistato il Samsung Galaxy S3 Italia, possa consegnare il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi in tempi ristretti. Va ricordato che l'azienda, in diverse circostanze, ha fatto sapere che i tempi di consegna del tablet, salvo imprevisti, non dovrebbero superare le due settimane.