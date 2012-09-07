Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 in uscita

[caption id="attachment_536" align="aligncenter" width="500" caption="samsung galaxy s3 android jelly bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 sembra essere davvero vicinissimo al tanto atteso aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1. Premesso che tuttora non esiste una data ufficiale, entro la quale potremo toccare con mano il nuovo update reso disponibile da Google, sono molteplici gli indizi che ci inducono a pensare che a giorni si riceverà l’insperata notifica. Su SamMobile, ad esempio, è comparso un aggiornamento che è anche disponibile via OTA per il Samsung Galaxy S3 brandizzato con T-Mobile: solo nelle prossime ore, come riportato da alcuni addetti ai lavori europei e statunitensi, potremo capire se si tratta del rilascio definitivo o solo di un ulteriore step di avvicinamento, ma considerando anche l’imminenza dell’arrivo di Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy Note, si può dire che gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 possono iniziare a rilassarsi.