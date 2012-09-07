[caption id="attachment_1615" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3 vs. Nokia Lumia 920"] [/caption] Samsung Galaxy S3 e Nokia Lumia 920 costantemente al centro di interessanti confronti nel corso degli ultimi giorni. Dopo aver parlato delle dimensioni dello schermo dei due modelli, dei loro processori, ma anche dell'autonomia delle rispettive batterie, altre considerazioni interessanti possono emergere se ci soffermiamo sugli scatti delle fotocamere. In particolare, il video che è stato pubblicato in questi giorni dallo staff di Mobile Geek permette di "toccare con mano", per la prima volta, i due dispositivi a distanza ravvicinata, con alcune interessanti conclusioni che si possono trarre, prendendo visione degli scatti che sono stati effettuati con lo stesso Nokia Lumua 920. La sensazione, su due piedi, è che la scarsa differenza in termini di megapixel tra le due fotocamere venga trasferita al meglio anche nelle foto. Samsung Galaxy S3 vs. Nokia Lumia 920, confronto fotocamera: