Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1: ecco la XXDLI3

[caption id="attachment_1619" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1"] [/caption] Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 costantemente al centro di clamorose sorprese. Pochissimi minuti fa, infatti, è stata rilasciata a sorpresa una nuova ROM, per la precisione la XXDLI3, nonostante le due precedenti, uscite sempre in settimana, erano già state etichettate come “definitive”. Impossibile, al momento, risalire agli effettivi miglioramenti che la ROM in questione è in grado di garantire a coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy S3, ma dal change log possiamo risalire ad alcune informazioni, come la mancata inclusione di Google Chrome, mentre nel caso di utilizzo di Nova o Apex launcher dovremmo assistere una scrematura ulteriore di bug relativi alla grafica. Nelle prossime ore vi terremo aggiornati sugli effetti dell’installazione della XXDLI3 sul Samsung Galaxy S3.