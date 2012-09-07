Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso: 499 euro e colore rosso

[caption id="attachment_1627" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo più basso"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso? In queste ore non possiamo non imbatterci nell'offerta che il sito glistockisti.it ha messo a disposizione degli utenti, considerando che il dispositivo può essere acquistato al prezzo di 499 euro e, a quanto pare, le spese di spedizione dovrebbero essere incluse nel prezzo. Va precisato che il Samsung Galaxy S3 in questione può contare sulla garanzia Europa. Ciò vuol dire che, pur non dovendo fare i conti con grosse differenze rispetto alla garanzia Italia dal punto di vista dell'assistenza, allo stesso tempo non si potrà sfruttare l'offerta valida fino al 30 settembre da parte di Samsung, che consente di portarsi a casa un Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, senza costi aggiuntivi. Coloro che sono interessati al Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso nella sua colorazione rossa (disponibili anche i colori classici), possono accedere a questa pagina.