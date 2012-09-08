Samsung Galaxy S3 gratis, i dettagli del caso

[caption id="attachment_1623" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 gratis"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 gratis? Il sogno e, al contempo, il mistero per molti utenti sparsi sul territorio italiano è stato svelato in queste dalla divisione nostrana della casa produttrice, considerando che Samsung Italia, su Facebook, ha spiegato quanto avvenuto. Nello specifico, Shane, il fortunato utente che ha ricevuto il Samsung Galaxy S3 gratis, ha contattato la divisione canadese per ricevere il modello, senza affrontare costi, e con la creatività da lui concepita (un drago che sputa fuoco). Dopo il rifiuto da parte dell’azienda, che aveva comunque inviato a Shane il disegno di un canguro per “stare al gioco”, la stessa Samsung non ha potuto fare altro che osservare come il “caso” abbia avuto un seguito imprevedibile in Rete, arrivando in questo modo alla decisione di premiare l’utente con il tanto desiderato smartphone Android. Samsung Italia, ovviamente, ha precisato che quello di Shane è un caso, anche perché il brand pare abbia ricevuto un elevato numero di disegni dagli utenti, probabilmente desiderosi di avere pari fortuna con il Samsung Galaxy S3 gratis.