Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: arriva I9300XXDL4

Galaxy S3 con un nuovo aggiornamento Android Jelly Bean 4.1. Come affermato nella giornata di ieri, inizia ad essere inutile sorprendersi che ROM in precedenza definite stabili e "definitive", subiscano con cadenza quotidiana delle piccole rivoluzioni, cercando di migliorare costantemente il prodotto offerto agli utenti e, non a caso, oggi possiamo soffermarci sulla nuova leak I9300XXDL4. Lecito, a questo punto, chiedersi quali possano essere gli eventuali bug che sono stati risolti per il Samsung Galaxy S3 con il rilascio odierno. Stando ai primi commenti in Rete, pare che la ROM punti sui seguenti fattori:

Bug luminosità risolto;

Bug colore dell’ombreggiatura della tendina risolto;

Miglioramento ricezione WiFi (non si sa in quali termini);

Ram ottimizzata, a differenza della I9300XXDL3;

Maggiore velocità della ricarica.

Insomma, un altro passo verso l'ad Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy S3. Il download è possibile cliccando