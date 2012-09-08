Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore con garanzia Italia: Groupalia e rischi annessi

[caption id="attachment_1636" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore con garanzia Italia? La corsa tra i vari rivenditori si è aperta ufficialmente poche settimane fa con questa specifica condizione, alla luce della proposta di Samsung che, fino al 30 settembre, consentirà di portarsi a casa gratuitamente anche il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, grazie alla transazione. Da poche ore, ad esempio, registriamo in Rete l'offerta di Groupalia, che propone senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia al prezzo migliore attualmente: 499 euro, cui vanno aggiunti poco meno di 10 euro per la spedizione, da pagare solo nel momento in cui si riceverà il dispositivo. Negli ultimi mesi ci siamo limitati a riportarvi offerte di questo tipo, ma, per una volta, riteniamo giusto condannare la proposta in questione. Il motivo? La consegna del Samsung Galaxy S3 viene garantita entro il 12 ottobre, mentre il termine ultimo per registrare lo smartphone sul sito di Samsung Exclusive, in modo tale da ricevere il tablet, è fissata al 7 ottobre, con il serio rischio di vedere vanificata la promozione. I dettagli sull'offerta sono disponibili in questa pagina.