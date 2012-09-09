iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: diretta streaming della presentazione

[caption id="attachment_1641" align="aligncenter" width="530" caption="iphone 5"] [/caption] iPhone vs. Samsung Galaxy S3, per quella che sarà la sfida più entusiasmante del settore nell'ultimo trimestre del 2012, al punto da indurci a farvi godere la diretta streaming della presentazione per il nuovo modello concepito da Apple, con appuntamento fissato mercoledì 12 settembre, alle ore 19 italiane. Il Samsung Galaxy S3, pertanto, si appresta a fronteggiare un dispositivo che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe presentare una serie di caratteristiche che lo renderanno particolarmente interessante. Al dì là di quelli che sono i rumors attorno all'iPhone 5, la speranza è che la maggiore concorrenza possa anche rendere più accessibili i prezzi dei vari dispositivi Android, compreso il Samsung Galaxy S3. Nella giornata di mercoledì, pertanto, restate sintonizzati sulle nostre pagine, considerando che vi presenteremo la diretta streaming della presentazione dell'iPhone 5 con largo anticipo, rispetto allo start ufficiale dell'evento Apple.