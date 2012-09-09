Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wifi: Android Jelly Bean anche per il tablet

[caption id="attachment_1305" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia consente di portarsi a casa in modo gratuito il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wifi fino al prossimo 30 settembre? Allora gli utenti accoglieranno con favore le notizie che in queste ore giungono direttamente da SamMobile, fonte spesso e volentieri molto vicina agli affari di Samsung. A quanto pare, infatti, anche il tablet che si potrà ricevere in omaggio (fatta esclusione per una piccola spesa di spedizione, pari a poco meno di 10 euro), avrà modo di contare sui vantaggi legati all'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, considerando che l'update in questione sarà valido sia per la versione 3G del dispositivo, sia quella WiFi, che, naturalmente, interessa più da vicino chi ha acquistato di recente il Samsung Galaxy S3 e chi si accinge a farlo. Impossibile, tuttavia, stabilire con precisione i tempi dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy Tab 2 7.0.