Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: tocca alla I9300XXDLI5

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2012

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 oggi protagonisti di una nuova build, vale a dire la cosiddetta I9300XXDLI5, a conferma che ormai siamo al cospetto di novità con cadenza quotidiana per gli utenti più avanzati sul tema ROM, fermo restando che, come anticipato nella giornata di ieri, la nostra corsa dovrebbe fermarsi I9300XXDLI7, forse ultimo step prima che venga rilasciato Android Jelly Bean 4.1 in via ufficiale da Samsung. Va precisato, in ogni caso, che la build in questione non presenta ancora alcun changelog e che, stando alle ultime informazioni che giungono dalla Rete, una svolta in tal senso potrebbe arrivare nel corso del pomeriggio, attorno alle 16.30. Non resta che attendere, notando che, qualora la frequenza quotidiana fosse confermata, il primo giorno di "vuoto" (e di eventuali segnali direttamente da Samsung) potrebbe essere mercoledì, curiosamente quando verrà presentato il nuovo iPhone 5.

