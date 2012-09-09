Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: I9300XXDLI5, download e migliorie

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_921" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1"]Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1[/caption] Il Galaxy S3, come vi abbiamo riportato questa mattina, ha vissuto una nuova e importante tappa di avvicinamento, per quanto concerne l'atteso aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1, considerando la pubblicazione della ROM etichettata come "I9300XXDLI5". Ancora adesso, si faticano a trovare notizie specifiche sul "prodotto" in questione, anche se dai primi commenti è emerso che la ROM, principalmente, consente di migliorare la fluidità del dispositivo, senza dimenticare la risoluzione di una serie di piccoli bug. In aggiunta, poi, vi riportiamo il link al download della ROM, in attesa che, con ogni probabilità già a partire dalla giornata di domani, ci si possa imbattere nella cosiddetta "I9300XXDLI6", fermo restando che la corsa si arresterà a quota 7, forse preludio all'aggiornamento ufficiale per il Samsung Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.1.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo a 510 euro con garanzia Europa

Articolo Successivo

Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: tocca alla I9300XXDLI5

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015