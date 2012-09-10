Samsung Galaxy S3, prezzo a 510 euro con garanzia Europa

[caption id="attachment_1664" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 può essere acquistato a prezzi piuttosto interessanti, in questi giorni, soprattutto per coloro che non sono interessati all'offerta relativa al Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi e che, di conseguenza, sono disposti a portarsi a casa lo smartphone anche con garanzia Europa. L'offerta in questione si trova su Pixmania e va considerata con le spese di spedizione, che nella circostanza ammontano a 8,51 euro, con il prodotto che sarà inviato agli utenti entro quattro giorni dal momento in cui sarà effettuato l'ordine. Insomma, un'occasione tra le più interessanti sul web, destinata a coloro che non hanno necessità di avere anche un tablet. Per tutti gli altri dettagli sul Samsung Galaxy S3 al prezzo di 510 euro, è possibile accedere a questa pagina.