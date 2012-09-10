Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 confermato

[caption id="attachment_976" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1, come confermato dall'azienda, anche se il “progetto”, almeno per ora, non rappresenta una priorità per la casa produttrice coreana. Una buona e una cattiva notizia, pertanto, per i quasi trenta milioni di utenti che hanno deciso di portarsi a casa lo smartphone nel corso degli ultimi due anni, considerando che da un lato i dubbi sull’update sono svaniti, mentre dall’altro resta l’incertezza sui tempi necessari per l’azienda. Difficile mettere sulla bilancia le due notizie, ma resta il fatto che la mancata citazione del Samsung Galaxy S2 tra i terminali che sarebbero stati aggiornati ad Android Jelly Bean, nel corso della presentazione del Samsung Galaxy Note 2, aveva letteralmente gettato nello sconforto l’utenza, stando a quanto si è potuto leggere sui vari forum del settore. Insomma, tutto sommato si può tirare un sospiro di sollievo.