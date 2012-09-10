Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: I9300XXDLI6 frenata dall'ottima I9300XXDLI5?

[caption id="attachment_874" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Galaxy S3 e aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 attesi al varco, per quanto concerne il rilascio della possibile versione I9300XXDLI, in arrivo quasi come un qualcosa di inevitabile nella giornata di oggi, se si considera che negli ultimi tre giorni siamo andati incontri ad un update quotidiano, con relativa ufficializzazione sul sito di Sammobile. La verità, però, è che la sottovalutata versione I9300XXDLI5 ha risolto diversi piccoli bug, per i Samsung Galaxy S3 che disponevano della ROM basata su Android Jelly Bean, senza dimenticare il netto miglioramento delle performance del dispositivo, stando almeno ai commenti degli ultimissimi minuti degli utenti che hanno avuto modo di testarla. Non va escluso, dunque, che il Galaxy S3, almeno per oggi, non riceva l'aggiornamento di Android Jelly Bean a I9300XXDLI6, così come tutti avevano ipotizzato ieri. Vi terremo aggiornati nel pomeriggio, in caso di novità.