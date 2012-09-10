Galaxy S3: aggiornamento ufficiale ad Android Jelly Bean il 12 settembre?

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 in via ufficiale a partire dal prossimo 12 settembre? Sono queste le voci che giungono in queste ore direttamente dal forum XDA Developers, tra utenti speranzosi di toccare prima possibile con mano l'update ufficiale del sistema operativo di Google e altri che sono giunti a determinate conclusioni, tramite analisi più o meno lucide. In particolare, è interessante evidenziare come un frequentatore abituale del forum affermi di aver preso contatti con un operatore australiano, e che quest'ultimo darà il via alla commercializzazione del Samsung Galaxy S3 con l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 preconfigurato a partire dal 20 settembre. Se la notizia dovesse essere confermata, sarebbe lecito aspettarsi i primi rilasci dell'OS, per i modelli "no brand" poco più di una settimana prima, andando curiosamente ad intralciare la data della presentazione per il nuovo iPhone 5. Staremo a vedere.