I9300XXDLI6, la ROM per il Samsung Galaxy S3 può attendere

[caption id="attachment_1683" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] I9300XXDLI6 per il Samsung Galaxy S3 saltata, almeno nella giornata di ieri, nonostante diversi addetti ai lavori, soprattutto negli Stati Uniti, ne avevano dato per scontato non oltre lunedì. Si tratta dell'ennesima prova che, in realtà, la ROM I9300XXDLI5 ha rappresentato un aggiornamento in grado di andare oltre le più rosee aspettative, per tutti coloro che erano impazienti di provare il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1 sul proprio smartphone. Riteniamo giusto ringraziare i nostri lettori, che, attraverso alcuni commenti e diverse e-mail, ci hanno segnalato che, fino a questo momento, la ROM I9300XXDLI5 non ha presentato alcun problema, rendendo quasi superflua l'attesa I9300XXDLI6. Come promesso nella giornata di ieri, in ogni caso, anche oggi monitoreremo la situazione costantemente, aggiornandovi in caso di novità dal mondo degli sviluppatori.