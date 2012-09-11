Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi spedito in sei mesi?

[caption id="attachment_1687" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy-S3 e Samsung Galaxy Tab 2"] [/caption] Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, come ormai tutti sapranno, sono protagonisti di un'interessante offerta, grazie alla quale, acquistando lo smartphone con garanzia Italia, è possibile ricevere gratuitamente il tablet. Uno dei quesiti che gli utenti si sono posti maggiormente nel corso delle ultime settimane, si riferisce ai tempi di spedizione del tablet, con opinioni ed esperienze discordanti in giro per la Rete. Se da un lato Samsung, lanciando l'iniziativa, aveva fatto sapere che il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi sarebbe arrivato agli utenti nel giro di quindi giorni dal momento in cui sarebbe avvenuta la registrazione del codice IMEI del Samsung Galaxy S3, allo stesso tempo dobbiamo portare all'attenzione dei lettori anche alcune segnalazioni (al momento "episodiche"), in merito a spedizioni annunciate dai centri assistenza addirittura entro sei mesi. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali di Samsung sul tema.