Samsung Galaxy S3, Groupalia cambia offerta: niente Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi

Redazione Avatar

di Redazione

11/09/2012

[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"]Samsung-Galaxy-S3-Samsung-Galaxy-Tab-2[/caption] Il Samsung Galaxy S3, in questi giorni, è in offerta su Groupalia al prezzo di 499 euro, tra l'altro con le spese di spedizione incluse. Nei giorni scorsi, più in particolare, avevamo aspramente criticato la proposta in questione, considerando che il rivenditore aveva messo in evidenza aspetti come la garanzia Italia del dispositivo e, di conseguenza, la possibilità di sfruttare l'offerta di Samsung, che per acquisti del Galaxy S3 fino al 30 settembre, consente di portarsi a casa gratuitamente anche il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi. L'elemento discutibile, in quel caso, risiedeva nei tempi di spedizione, che sarebbe potuta avvenire oltre il 7 ottobre, termine ultimo per registrare il codice IMEI del Samsung Galaxy S3 sul sito di Samsung Exclusive (la data indicata, per la precisione, era il 12 ottobre). Non è un caso che la nuova offerta, visibile in queste ore, non vede oscillazioni di prezzo, ma parla di garanzia Europa e di spedizione entro il 19 ottobre, evitando potenziali problemi con l'utenza per la questione tablet. La proposta è consultabile qui.

