Samsung Galaxy S3 3G vs. Samsung Galaxy S3 4G: confronto video

Redazione Avatar

di Redazione

11/09/2012

[caption id="attachment_1696" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 3G vs. Samsung Galaxy S4 4G"]Samsung Galaxy S3 3G vs. Samsung Galaxy S4 4G[/caption] Samsung Galaxy S3 3G vs. Samsung Galaxy S3 4G, all'insegna di un interessante quanto inedito confronto video in queste ore, considerando che il secondo dispositivo non sarà presente sul mercato prima del mese di ottobre, alla luce dei tempi necessari per predisporre lo smartphone al supporto della tecnologia LTE in Paesi come la Germania, fino ad arrivare al Regno Unito. Il video, per la cronaca, è stato girato dai ragazzi di TechRadar, che hanno evidenziato come il Samsung Galaxy S3 4G sarà lanciato sul mercato nell'esclusiva versione cromatica grigia. Va precisato, inoltre, che la stessa fonte parla di un rilascio ufficiale del sistema operativo Android Jelly Bean a partire dal mese di ottobre per il Samsung Galaxy S3 3G, smentendo le voci di un possibile colpo di scena già a partire da domani, mentre la variante con il 4G, sarebbe dotata da subito del nuovo OS. Di seguito, il confronto video Samsung Galaxy S3 3G vs. Samsung Galaxy S3 4G:

