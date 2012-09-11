Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean ad ottobre: entusiasmo eccessivo?

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Galaxy S3 riceverà l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 a partire dal mese di ottobre, anche se al momento è impossibile indicare una data certa. La notizia, che abbiamo verificato in queste ore, è stata riportata da una testata come Cnet, che a sua volta riprende una fonte interna alla stessa casa produttrice coreana. Ciò che fa riflettere, tuttavia, è l'entusiasmo con il quale si riporta quella che sembra non essere più una semplice indiscrezione: che il Galaxy S3 ricevesse l'aggiornamento ad Android Jelly Bean era ormai cosa scontata, soprattutto alla luce di quanto affermato da esponenti dell'azienda in occasione della presentazione del Samsung Galaxy Note 2, ma la speranza di tantissimi utenti sparsi in tutto il mondo, era che lo staff di Samsung potesse ufficializzare questo passo già in settimana, magari domani, in contemporanea con un'altra presentazione, quella dell'iPhone 5.