Samsung Galaxy S3, prezzo più basso con garanzia Italia: 519 euro

Redazione Avatar

di Redazione

12/09/2012

[caption id="attachment_1710" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galazy S3 con garanzia Italia"]Samsung Galazy S3 prezzo piu basso garanzia Italia[/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, per usufruire della promozione che consente di ottenere anche il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi? In queste ore, l'offerta che vogliamo segnalarvi è quella di liberostore.it, grazie alla quale è possibile acquistare il dispositivo, con regolare garanzia Italia, all'interessante prezzo di 519 euro. Non vengono forniti maggiori dettagli per quanto concerne i tempi di spedizione (il cui costo è pari a 11,98 euro), ma l'enfasi posta sulla promozione del tablet (la cui richiesta, sul sito di Samsung Exclusive, scade il 7 ottobre), ci induce a pensare che il tutto dovrebbe avvenire in un arco di tempo piuttosto limitato. Coloro che sono interessati ad ottenere maggiori dettagli sul Samsung Galaxy S3 al miglior prezzo con garanzia Italia, possono collegarsi a questa pagina.

