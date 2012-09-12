Presentazione iPhone 5, la diretta streaming

[caption id="attachment_1729" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5"] [/caption] L'iPhone 5 e la diretta streaming della presentazione del dispositivo, rappresentano una tappa importante nel ciclo di vita di un dispositivo come il Samsung Galaxy S3, considerando che le prime impressioni sul nuovo modello Apple potrebbero fortemente influenzare gli indecisi nel processo di acquisto. Noi di samsunggalaxys4.it, cercheremo di riportarvi tutti gli aggiornamenti possibili durante l'evento che si terrà allo Yerba Buena Center di San Francisco, a partire dalle 19 italiane. Nelle prossime ore e nei giorni a seguire, invece non perdete i nostri "iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3", questa volta basati sulle caratteristiche ufficiali del nuovo modello Apple. Di seguito, pertanto, la diretta streaming della presentazione per l'iPhone 5 (dato l'elevato numero di accessi, in caso di blocco delle immagini, è consigliabile premere F5). SOTTOLINEIAMO CHE, IN SEGUITO A PROBLEMI TECNICI, CI SIAMO RIALLACCIATI AL CANALE UFFICIALE DI THE VERGE, UTILE PER OTTENERE IMMAGINI E NOTIZIE LIVE DA SAN FRANCISCO. (Accedi ad iPhone 5 scheda tecnica)