Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 a novembre

12/09/2012

[caption id="attachment_1716" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean"]Galaxy S2 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 a novembre. Dopo tante voci, tra conferme e smentite, finalmente giunge una notizia ufficiale sotto questo punto di vista, considerando che ad esporsi, questa volta è stata la divisione svedese di Samsung, attraverso la propria pagina Facebook. Nella tabella si può notare anche che il Samsung Galaxy S3 dovrebbe fare questo passo tra ottobre e novembre, anche se poche ore fa SamMobile ha confermato che nel giro di quattro settimane, il dispositivo in questione, riceverà direttamente dalla casa produttrice il tanto discusso update ad Android Jelly Bean 4.1. Insomma, se da un lato gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S2 dovranno attendere ancora un po', dall'altro, da ora, c'è quantomeno la certezza che Android Jelly Bean 4.1 non resterà più solo un miraggio.

