Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso su Groupon: pro e contro

[caption id="attachment_1723" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso in Rete, solo per oggi, grazie a Groupon. La popolare piattaforma, infatti, ha proposto lo smartphone Android, richiedendo agli utenti un esborso pari ad "appena" 479 euro, includendo, tra le altre cose, anche le spese di spedizione e collocandosi di diritto al primo posto nel ranking delle offerte più convenienti. Fatta questa doverosa e oggettiva premessa, tuttavia, è necessario analizzare più nello specifico la proposta: in primis, va considerato che si tratta del Samsung Galaxy S3 con garanzia Europa e che, di conseguenza, non consentirà di portarsi a casa il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi; in secondo luogo, la spedizione avverrà "a partire" da venti giorni lavorativi, successivi all'ordine, ragion per cui, con ogni probabilità, si dovrà attendere più di un mese prima di toccare con mano lo smartphone. In ogni caso, la pagina relativa al Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso è consultabile qui.