iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: scheda tecnica del melafonino

Redazione Avatar

di Redazione

12/09/2012

[caption id="attachment_1735" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5"]iPhone 5[/caption] iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 al via, dopo la presentazione che si è chiusa pochi minuti fa per il nuovo dispositivo Apple, per il quale si può parlare finalmente della scheda tecnica definitiva. L'iPhone 5, più in particolare, conferma le indiscrezioni della vigilia, con un display da 4 pollici, ma anche col 20% in meno di spessore, mentre il peso si aggira attorno ai 130 grammi. Il processore A6 e la potenza grafica sembrano essere i punti di forza della scheda tecnica del nuovo iPhone 5, con le demo di alcuni giochi che hanno mostrato tutto il potenziale di tali componenti. Interessante anche il miglioramento della batteria, la cui autonomia sale del 20%, nonostante l'evoluzione dello schermo e del processore. I preordini scatteranno da venerdì 14 settembre, mentre alcuni Paesi (tra cui Canada e Stati Uniti) vedranno partire le vendite dal 21 settembre (in Italia dal 28 settembre), con i prezzi dell'iPhone 5 confermati, rispetto alle previsioni della vigilia (si parte da 659 euro per il 16 GB).

