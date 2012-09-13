iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, caratteristiche e prezzi a confronto

[caption id="attachment_1742" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3"] [/caption] iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, con le caratteristiche e i prezzi ufficiali che ora possono essere messi a confronto su dati ufficiali. Cercando di andare oltre quelli che possono essere i gusti soggettivi legati al design dei modelli (in generale, la staticità dell'approccio di Apple, sotto questo punto di vista, non è stato comunque particolarmente gradito dai suoi fan boy), è utile prendere in esame alcuni numeri e funzionalità oggettive. Connessione - Sotto questo punto di vista, si può dire che l'iPhone 5 ed il Samsung Galaxy S3 sono praticamente pari, sia dal punto di vista del WiFi (comunque potenziato per il modello Apple), sia sul 3G, mentre sull'LTE ne sapremo di più quando il brand coreano presenterà la variante del caso. Processore - E' il grande dilemma del giorno, considerando che non si conosce ancora tutto sul nuovo A6 dell'iPhone 5, che comunque dovrà vedersela con il potentissimo quad core del Samsung Galaxy S3. Fotocamera - Quella posteriore fa registrare un pareggio, mentre quella anteriore vede il Samsung Galaxy S3 spuntarla dal punto di vista dei megapixel (1,9 contro 1,2). Altre caratteristiche - La durata della batteria (11 ore contro 8) e la presenza della tecnologia NFC sul Samsung Galaxy S3, segnano un altro punto importante a favore del brand coreano, contro l'iPhone 5. Prezzo - Il Samsung Galaxy S3, ad oggi, è acquistabile ad un prezzo che oscilla tra i 500 euro e i 599 euro, mentre l'iPhone 5 partirà da 659 euro per il 16 GB.