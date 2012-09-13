Samsung Galaxy S4: prima uscita con schermo flessibile?

[caption id="attachment_1749" align="aligncenter" width="468" caption="Samsung Galaxy S4 e schermo flessibile"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 e la sua uscita sul mercato rappresenteranno l’arrivo ufficiale nel mercato smartphone dei cosiddetti Display Amoled Flessibili? E’ quello che si può intuire da un recente rapporto che è stato reso pubblico da MKNews, secondo cui la produzione, da parte di Samsung, di una componente così rivoluzionaria, avrà ufficialmente il via a partire dal mese di novembre. Negli ultimi tempi, infatti, il dubbio da parte degli addetti ai lavori sul primo modello con tali display era risultato circoscritto allo stesso Samsung Galaxy S4 e al Samsung Galaxy Nexus di quarta generazione. Considerando che quest’ultimo dovrebbe arrivare sul mercato nella fase finale del 2012, è facile immaginare che il colosso coreano faccia appena in tempo per rendere i display disponibili proprio per il Samsung Galaxy S4, che dovrebbe caratterizzare la primavera 2013 degli smartphone.