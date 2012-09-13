Presentazione iPhone 5, video italiano

[caption id="attachment_1754" align="aligncenter" width="521" caption="presentazione iPhone 5"] [/caption] La presentazione dell'iPhone 5, nella giornata di ieri, ha avuto un grosso seguito sulle nostre pagine e, come anticipato questa mattina, adesso vi sono finalmente più strumenti per dare vita alla tanto attesa sfida "iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3", ma noi di samsunggalaxys4.it, nei prossimi giorni, cercheremo di andare oltre i dati oggettivi delle schede tecniche, mostrandovi una serie di video che potrebbero dare a tutti un ulteriore strumento di valutazione. Il primo filmato nell'ambito della battaglia "iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3", è legato per forza di cose proprio alla presentazione del nuovo iPhone 5, che vi riportiamo con tanto di sottotitoli in italiano. Insomma, uno step ulteriore nel vedere finalmente l'iPhone 5 protagonista di immagini dinamiche, creando il giusto presupposto per un duello che si annuncia entusiasmante. Nelle prossime ore, cercheremo di riportarvi la presentazione dell'iPhone 5 nella sua versione integrale.