Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Presentazione iPhone 5, video italiano

Redazione Avatar

di Redazione

13/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1754" align="aligncenter" width="521" caption="presentazione iPhone 5"]presentazione iPhone 5 video italiano[/caption] La presentazione dell'iPhone 5, nella giornata di ieri, ha avuto un grosso seguito sulle nostre pagine e, come anticipato questa mattina, adesso vi sono finalmente più strumenti per dare vita alla tanto attesa sfida "iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3", ma noi di samsunggalaxys4.it, nei prossimi giorni, cercheremo di andare oltre i dati oggettivi delle schede tecniche, mostrandovi una serie di video che potrebbero dare a tutti un ulteriore strumento di valutazione. Il primo filmato nell'ambito della battaglia "iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3", è legato per forza di cose proprio alla presentazione del nuovo iPhone 5, che vi riportiamo con tanto di sottotitoli in italiano. Insomma, uno step ulteriore nel vedere finalmente l'iPhone 5 protagonista di immagini dinamiche, creando il giusto presupposto per un duello che si annuncia entusiasmante. Nelle prossime ore, cercheremo di riportarvi la presentazione dell'iPhone 5 nella sua versione integrale.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, cover di Valentino e Roberto Cavalli

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4: prima uscita con schermo flessibile?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

29/10/2020

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

11/02/2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

09/01/2015