Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, cover di Valentino e Roberto Cavalli

Redazione Avatar

di Redazione

13/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1759" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 cover"]Samsung Galaxy S3 cover[/caption] Il Samsung Galaxy S3 da oggi può contare su una serie di cover decisamente esclusive. Il dispositivo Android, infatti, è stato il protagonista assoluto di un evento come il Vogue Fashion's Night Out, a Roma, dove sono state presentate le cover concepite da Valentino e Roberto Cavalli, oltre a quelle di giovani designer, come Leitmotiv, Shourouk e Stella Jean. Al momento, non si hanno notizie sul prezzo che sarà applicato alle singole cover e ai tempi necessari per toccarle con mano, considerando che, per ora, sulla pagina Facebook di Samsung Italia gli utenti sono chiamati semplicemente ad esprimere la propria preferenza sulle singole cover. Gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 e che sono interessati alle cover in questione, possono seguire in questa pagina l'iniziativa di Samsung.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

I9300XXDLI6, ROM Android Jelly Bean disponibile al download per il Galaxy S3

Articolo Successivo

Presentazione iPhone 5, video italiano

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015