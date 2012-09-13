Samsung Galaxy S3, cover di Valentino e Roberto Cavalli

[caption id="attachment_1759" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 cover"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 da oggi può contare su una serie di cover decisamente esclusive. Il dispositivo Android, infatti, è stato il protagonista assoluto di un evento come il Vogue Fashion's Night Out, a Roma, dove sono state presentate le cover concepite da Valentino e Roberto Cavalli, oltre a quelle di giovani designer, come Leitmotiv, Shourouk e Stella Jean. Al momento, non si hanno notizie sul prezzo che sarà applicato alle singole cover e ai tempi necessari per toccarle con mano, considerando che, per ora, sulla pagina Facebook di Samsung Italia gli utenti sono chiamati semplicemente ad esprimere la propria preferenza sulle singole cover. Gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 e che sono interessati alle cover in questione, possono seguire in questa pagina l'iniziativa di Samsung.